Den 1. Mee ass den Dag vun der Aarbecht an do gëtt zu Lëtzebuerg traditionell vu ville Veräiner e Meekranz gebonnen an dono am Clubhaus opgehaangen.

Ma och vill Leit komme privat, an der Famill oder ënner Kolleegen zesummen, fir e Meekranz ze bannen.