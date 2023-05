Am Lokale gouf et e Sonndeg géint 19.30 Auer ee Blesséierten no engem Accident mat engem Bus an der Rue de la Tour Jacob a Clausen.

D'Gefier krut ee Potto ze paken. Op der Plaz waren de Rettungsdéngscht aus der Stad. Méi Detailer sinn net gewosst.