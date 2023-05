Et geet primär net nëmmen méi ëm d'Ewechgeheien. D’Ëmweltministesch Joëlle Welfring huet den neie Projet fir e groussherzoglecht Reglement virgestallt.

Op all Site, deen Offäll geréiert, muss e Sammelpunkt entstoen. Objeten, déi nach eng Kéier gebraucht kënne ginn, solle kontrolléiert ginn. D'Second Hand-Objete sollen dann op enger spezieller Plaz ausgestallt ginn. Den Ëmweltministère denkt hei u Spillsaachen, Bicher, CDen, Vëloen an Elektroapparater.

De Bierger muss sech och kënnen an engem Zenter driwwer informéieren, wéi e Géigestänn nohalteg ka gebrauchen an natierlech och iwwer Recyclage an d'Kreeslafwirtschaft.

D'Personal gëtt extra forméiert fir d'Ëmstellung vu Recyclingszenteren a Ressourcenzenteren.

Zanter dem 1. Januar ass et jo och verbueden, op ëffentlechen Evenementer an de Gemengen Plastiksgeschier a Becheren ze gebrauchen, déi mussen ewechgehäit ginn.