D’DP Süden huet um Mëttwochowend déi 23 Kandidatinnen a Kandidate festgehalen, déi een dem Comité Directeur proposéiert, fir mat an d’Chamberwalen ze goen.

Spëtzekandidate sinn den Educatiounsminister Claude Meisch an den neie Familljeminister Max Hahn. Do dernieft d’Deputéiert Barbara Agostino vu Rolleng, déi viru Kuerzem an d’Chamber nogeréckelt ass. Och di zwee aner aktuell Deputéiert ginn nees mat: De Gusty Graas a Pim Knaff.

Mam Lou Linster vu Leideleng huet een ee Buergermeeschter ënnert de Kandidaten. De Michael Agostino als President vun de Jonken Demokraten, déi fréier Tennisprofi-Spillerin Mandy Minella, d’Coordinatrice vun Esch2022 Nancy Braun an och den Direkter vum Stater Conservatoire a Member vum Staatsrot Marc Meyers gi fir d'DP am Süde mat an d’Chamberwalen.

D'Christine Schweich vu Monnerech, déi nach fir d'LSAP als Spëtzekandidatin an d'Gemengewale gaangen ass an 2 Wochen no de Walen hir Parteikaart duerch eng blo DP-Kaart getosch huet, gouf deemno net vun der DP Süden fir d'Chamberwalen zréckbehalen.

Op der Lëscht sinn 13 Männer an 10 Fraen.

Hei ass déi komplett Lëscht:

Claude Meisch, Minister fir Bildung Kanner a Jugend, Minister fir Héichschoul a Fuerschung, 51 Joer, Déifferdeng

Max Hahn, Minister fir Famill an Integratioun, Minister fir d’Groussregioun, 42 Joer, Betteng op der Mess

Barbara Agostino. Deputéiert, Conseillère, Foraine, 41 Joer, Rolleng

Michael Agostini, President Jonk Demokraten, Diplomingenieur, 33 Joer, Esch/Uelzecht

Gabriella Biagioni, Geschäftsfra, 60 Joer, Zolwer

Sven Bindels, Conseiller, Staatsbeamte bei der Post, 44 Joer, Mamer

Nancy Braun, Coordinatrice Esch 2022, 51 Joer, Esch/Uelzecht

Elisabeth da Silva, Conseillère, Directrice adjointe EIDE, 49 Joer, Déifferdeng

Jeffrey Drui, Conseiller, Finanzexpert, Dozent op der Universitéit, 30 Joer, Schëffleng

Luc Emering, Schäffen, Agrar-Ingenieur, 26 Joer, Sprénkeng

Maryse Frantzen, Conseillère, Employée op enger Bank, 33 Joer, Ollem

Gusty Graas, Deputéierten, Schäffen, 65 Joer, Beetebuerg

Jérôme Hautus, Conseiller, Bëschaarbechter, 28 Joer, Kënzeg

Pim Knaff, Députéierten, Schäffen, Affekot, 57 Joer, Esch/Uelzecht

Lou Linster, Buergermeeschter, Ingénieur-conseil, 31 Joer, Leideleng

Marc Meyer, Conseiller, Staatsbeamten, 43 Joer, Diddeleng

Marc Meyers, Member vum Staatsrot, Direkter vum Conservatoire de la Ville de Luxembourg, 49 Joer, Bierchem

Mandy Minella, professionell Tennisspillerin, 37 Joer, Lampech

Felix Mores, Employé am Privatsecteur, 31 Joer, Keel

Mireille Roemer, Conseillère, Employée CFL, 51 Joer, Äischen

Sheila Schmit, fräiberufflech Hiewan, 42 Joer, Diddeleng

Daliah Scholl, Conseillère, diploméiert Flüttistin, Enseignante an enger Museksschoul, 49 Joer, Esch/Uelzecht

Amela Skenderovic, Enseignante, 27 Joer, Esch/Uelzecht