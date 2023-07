Hie gouf fir d'lescht e Sonndeg géint 16 Auer an der Géigend vum Rollengergronn-Belair gesinn.

En ass tëscht 1m60 an 1m70 grouss an huet kuerz schwaarz Hoer. E schwätzt franséisch an tierkesch an hat e schwaarzen T-Shirt un, eng däischter Joggingsbox a schwaarz "Crocs".

Ween de Mann gesinn huet, oder weess wou e sech ophält, soll sech w.e.g bei der Police mellen um Telefon: (+352) 244 40 1000 oder via E-Mail: Police.LUXEMBOURG@police.etat.lu.