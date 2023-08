Um fréie Freide Moie krut d'Police e geklauten Auto an der Zitha-strooss am Stater Garer Quartier gemellt.

Wéi de Chauffer d'Beamte gesinn huet, huet hie versicht mam Gefier ze flüchten. Den Automobilist konnt awer beim Rond-point Gluck gestoppt ginn.

Allerdéngs koum et dobäi zu enger Kollisioun tëscht dem geklaute Gefier an engem Policeauto. De Chauffer gouf immobiliséiert, festgeholl an hat dono Rendez-vous beim Untersuchungsriichter.

Den Auto gouf op Uerder vum Parquet saiséiert.