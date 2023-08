E Freideg den Owend an an der Nuecht op e Samschdeg goufen et erëm eng ganz Rei Accidenter op eise Stroossen.

Dorënner e Motocyclist, dee géint 20 vir 6 op der A4 a Richtung Esch vun engem Auto ugestouss gouf an en Auto, dee kuerz viru 6 Auer op der Streck tëscht Duelem a Méideng an de Gruef gaangen ass. Heibäi gouf eng Persoun blesséiert. Kuerz viru 7 ass zu Iechternach an der Rue du Pont e Vëlosfuerer vun engem Auto ugestouss ginn. Och hei gouf eng Persoun verwonnt. Weider ass géint 20 op 9 op der Streck tëscht Konsdref a Bech en Auto op d'Kopp gaangen, woubäi eng Persoun blesséiert gouf. A kuerz no 11 Auer ass op der Streck tëscht dem Mariendall a Recken en Auto am Gruef gelant. Och hei mellt de CGDIS ee Blesséierten.