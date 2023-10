Wéi de CGDIS mellt, koum et op eise Stroossen zu zwee Virfäll, allkéiers war e Motocyclist dra verwéckelt.

Géint 12.20 Auer ass e Motocyclist op der N12 tëscht Tënten a Sëll gefall a gouf verwonnt an um 16.15 Auer krute sech um CR348 tëscht Buerschent a Bierden en Auto an e Moto ze paken. Och hei gouf et ee Blesséierten.

An der Stad huet dann nach géint 14.20 Auer gebrannt. Hei hat Offall Feier gefaangen, kengem ass eppes geschitt.