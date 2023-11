E Mëttwochmoie koum et géint 9.10 Auer an der Rue Joseph Junck am Stater Garer Quartier zu engem Iwwerfall mëttels Gewalt.

Deemno soll eng Persoun vu 4 Leit attackéiert gi sinn. D'Täter hunn d'Affer deemno um Hals gepak an hiert Boergeld geklaut. E weideren Déifstall am Garer Quartier gouf et géint 14.50 Auer an der Rue de Bonnevoie, wou een Täter seng Affer gestouss an dobäi de Portmonni geklaut hat. A béide Fäll gouf eng Enquête lancéiert.