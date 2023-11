D'staatlech Hëllefe fir Gas a Stroum lafe jo nach bis Enn d'nächst Joer, Enovos erhéicht awer op den 1. Januar d'Tariffer fir den Naturstroum.

D'Hausse mécht fir e Stot vu 4 Leit an der Moyenne an engem Verbrauch vun 4.000 Kilowatt eng 80 Euros d'Joer aus, eng Zomme, déi Enovos no, an der Reegel duerch d'staatlech Hëllefen kompenséiert ginn. D'Primm, déi pro Mount gerechent gëtt, ännert Enovos net.

D'staatlech Hëllefen gëllen jo fir Stéit, déi am Joer manner wéi 25.000 Kilowatt Stroum verbrauchen. Fir en Eefamilljenhaus mat engem Verbrauch vun 5.000 Kilowatt mécht dëst eng Zomme vun 610 Euros aus, déi de Staat bei d'Elektresch-Rechnung bäileet.

Fir d'staatlech Subventiounen beim Gas ass d'Zomme nach méi substantiell: bei engem Joresverbrauch vun 2.500 Meterkibb d'Joer fir en Eefamilljenhaus, mécht d'staatlech Hëllef eng 2.500 Euros aus.