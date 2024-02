Wéi d'Police schreift, kruten e Sonndeg de Moie fréi an an der Nuecht op e Méindeg zwee Chaufferen hir Fürerschäiner ewechgeholl.

Béid Chaufferen hate gedronk a sech hanner d'Steier vun hirem Auto gesat.

E Sonndeg de Moie fréi gouf eng Policepatrull op der Héicht vun der Rue Mil Neuf Cents am Stater Quartier op en Automobilist opmierksam, dee mat héijer Vitess an am Zickzack ënnerwee war. Hie konnt kuerz drop gestoppt ginn. Bei der Kontroll hunn d'Beamten net just en Alkoholgeroch festgestallt, de Mann hat och kee valabele Permis. En Alkohol war dann och positiv, en Drogentest op der Plaz souwéi eng Blutt- an Waasserprouf huet de Chauffer dunn awer refuséiert. Hie krut e provisorescht Fuerverbuet. Op Uerder vum Parquet gouf et dann nach e Protokoll dobäi an den Auto gouf séchergestallt.

An der Nuecht op e Méindeg koum et zu Diddeleng zu engem Accident rëscht zwee Gefierer op der Héicht vun der Place de l'Hôtel. Kengem ass eppes geschitt, ma bei engem Automobilist war den Alkoholtest positiv an de Permis gouf agezunn.