Knapps 1.500 Kanner a jonk Erwuessener sinn an Institutiounen oder Accueil-Famillen hei am Land oder am Ausland ënnerbruecht.

60 Prozent dovun effektiv a Strukturen, de Rescht a Famillen. De Rapport vun der UNICEF weist deemno, dass Lëtzebuerg ënnert de 6 Länner an Europa ass, déi d'Placementer an Institutiounen deenen a Famille virzéien. Der UNICEF no ass d'Reform vum Jugendschutzgesetz néideg, well dora virgesinn ass, dass d'Präventioun soll verstäerkt ginn. Zil wär et, dass d'Kanner esoulaang wéi et geet, a hirer richteger Famill bleiwe kënnen. D'UNICEF mécht sech och staark dofir, dass d'Kanner a Jugendlecher net virop an Institutiounen ënnerbruecht ginn. Links PDF: Schreiwes vun der UNICEF