Den Direkter vun der Santé war e Mëttwoch eisen Invité vun der Redaktioun.

Éischter zefridden, weist sech den Direkter vun der Santé, wat déi aktuell Coronavirus-Situatioun hei am Land ugeet.

Eng zweet Infektiounswell ass awer méiglech. Den Dr. Jean Claude Schmit war onsen Invité vun der Redaktioun.

Hie huet erkläert, datt sech déi Leit déi sech elo ustiechen, dat meeschtens bei Familljememberen oder op der Aarbecht géife maachen.



Well d'Zuel vun den neien Infektiounen erof gaangen ass, gëtt zanter gutt enger Woch nees de Kontakt-Tracing gemaach.

Dat geschitt iwwer fräiwëlleg Telefonsinterviewen.

Eng Tracing-App kéint sécher hëllefen, well sech d'Leit net ëmmer un all Kontakt géifen erënneren, oder wéilten erënneren. D'Leit géifen awer meeschtens ganz gutt matschaffen.



Wat Anti-Kierper-Tester ugeet, do misst een oppassen.

Et géif technesch Laküne ginn an et wier a nach ze fréi. Zu dësem Zäitpunkt an der Pandemie géife se Näischt bréngen.

Et wieren awer esou Tester bestallt, fir se méi spéit anzesetzen, sou den Dr. Schmit, Direkter vun der Santé.

Invité vun der Redaktioun: Dr. Jean-Claude Schmit

