No hirer 4. Plaz op Neijoerschdag zu Péiteng ass et en Donneschdeg fir d'Lëtzebuerger Championne an der Schwäiz besser gelaf.

D'Christine Majerus huet en Donneschdeg zu Meilen an der Schwäiz eng Manche vun der EKZ CrossTour gewonnen. D'Lëtzebuerger Championne huet sech mat engem Virsprong vun 8 Sekonne virun der Schwäizerin Nicole Koller d'Victoire geséchert. Um Podium stoung nach d'Caroline Mani aus Frankräich, dat mat engem Réckstand vun 43 Sekonnen. Schreiwes vum Christine Majerus Après avoir pris la quatrième place au cyclo-cross de Pétange hier, Christine Majerus s’est imposée aujourd’hui en Suisse à Meilen lors de la dernière manche de l’EKZ Cross Tour. La luxembourgeoise effectue un bon départ et se retrouve rapidement en tête de la course. Au premier passage sur la ligne, Christine compte environ cinq secondes d’avance sur les premières poursuivantes. Elle parvient ensuite à creuser l’écart dans le deuxième tour dans la partie difficile et haute du circuit. Au deuxième passage sur la ligne, Christine agrandit son avance et compte une quinzaine de secondes d’avance sur ses poursuivantes. Puis l’écart se creuse encore un peu pour atteindre les vingt secondes. Cependant, la suissesse Nicole Koller qui caracole en deuxième position, réussit à revenir dans le sillage de Christine Majerus dans le dernier tour rendant le final de la course haletant. Mais la dernière montée sera à l’avantage de Christine qui permet finalement de distancer définitivement la suissesse. Christine s’impose donc devant la suissesse Nicole Koller qui prend la deuxième place tandis que la française Caroline Mani complète le podium. De plus, grâce à sa victoire précédemment à Hittnau, Christine Majerus s’adjuge le classement général final et le trophée de l’EKZ Cross Tour. Christine Majerus: « Cela fait du bien de repartir sur de bonnes bases et sur une victoire après une légère déception de ma course hier. J’espère maintenant bien récupérer afin de pouvoir réaliser également une bonne prestation lors de ma prochaine sortie à Troyes ce samedi. »