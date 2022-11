Invitéen am Podcast "Drëtt Hallschent – De Sporttalk" sinn dës Woch de Gilles Muller an den David Thinnes.

Déi zwee hu viru kuerzem d'Buch ma Titel "Das Spiel des Lebens" erausbruecht, wou d'Karriär vum Gilles Muller mat villen Héichte an och Déiften erzielt gëtt. Wéi et zu der Zesummenaarbecht komm ass a wéi d'Kooperatioun ausgesinn huet, erziele si eis am Podcast.

Drëtt Hallschent de Sporttalk mam Gilles Muller an David Thinnes

