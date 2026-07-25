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Formel 1Lando Norris start um Hungaroring vu ganz vir

RTL Lëtzebuerg
De McLaren-Pilot geet virun deenen zwee Ferrari an d'Course. Mercedes steet fir d'éischt Kéier an dëser Saison net op der Pole Position. Et ass déi lescht Course virun der Summerpaus.
Update: 25.07.2026 17:52
© ATTILA KISBENEDEK/AFP

De Lando Norris brécht d'Mercedes-Serie vun de Pole-Positions a start eng 17. Kéier vun der éischter Plaz bei engem Formel-1-Grand-Prix. Hannert dem amtéierende Weltmeeschter starte béid Ferrari-Piloten, de Lewis Hamilton an de Charles Leclerc.

Et ass déi éischt Kéier an dëser Saison, dass kee Mercedes op der Pole Position a souguer an der éischter Startrei steet.

Den Norris konnt sech a senger leschter Ronn nach laanscht den Hamilton drécken. De Britt hat och an deenen zwee éischte Qualifikatiounstier déi séierst Zäit an de Makadamm gebrannt.

Mercedes huet net seng bescht Leeschtung gewisen. Den Antonelli an de Russell konnte sech esou just fir de Q3 qualifizéieren an haten op hirer leschter séierer Ronn Pech, dass de Max Verstappen sech an der leschter Kéier gedréit an domat kuerzzäiteg e giele Fändel ausgeléist hat.

Den Antonelli geet vu Plaz 4 an d'Course, de Russell vu Plaz 7. De Russell muss säin Auto nom Qualifying nach um Circuit stoe loossen.

Tëschent den zwee Sëlwerfeiler stinn den Oscar Piastri am zweete McLaren an de Max Verstappen. De Piastri muss awer nach eng Kéier bei de Stewards passéieren.

Den Nico Hülkenberg duerft sech eng weider Kéier freeën, mat sengem Audi an de Q3 komm ze sinn.

No ville Versich konnt de Fernando Alonso am AstonMartin sech mol nees fir de Q2 qualifizéieren. Mee fir méi wéi déi 16. Plaz sollt et um Enn net duergoen.

Am Q2 war ausserdeem Schluss fir de Liam Lawson, Pierre Gasly, Franco Colapinto, Gabriel Bortoleto an den Esteban Ocon. Schonn direkt am Q1 waren den Oliver Bearman, dem Alonso säi Coequipier Lance Stroll, béid Williams- a béid Cadillac-Piloten eliminéiert ginn.

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