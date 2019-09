D'Naomi Osaka huet e Méindeg den Owend net nëmmen hire Match an der Véierelsfinall vun de US Open verluer, ma och déi éischt Plaz an der Weltranglëscht.

D'Gewënnerin vun de US Open aus dem Joer 2018 huet e Méindeg mat 5:7 a 4:6 géint d'Belinda Bencic aus der Schwäiz verluer. D‘Schwäizerin hat jo an der 1. Ronn d'Mandy Minella eliminéiert an huet elo fir déi zweete Kéier an hirer Karriär d'Véierelsfinall vun engem Grand Slam erreecht. Déi éischte Kéier ass der 22 Joer aler Schwäizerin dat 2014 och bei de US Open gelongen.

An der Véierelsfinall spillt d'Bencic elo géint d'Donna Vekic aus Kroatien, dat d‘Julia Görges bezwénge konnt.

Duerch d'Néierlag vum Osaka wäert d'Ashleigh Barty vun e Méindeg un nees d'Féierung an der Weltranglëscht iwwerhuelen.

D'Bianca Andreescu setzt sech an 3 Sätz géint Taylor Townsend duerch, dëst mat 6:1, 4:6 a 6:2.

D'Belsch Elise Mertens hat keng Problemer géint d'Amerikanerin Kristie Ahn a gewënnt kloer mat 2 mol 6:1.

D'Elina Switolina (Nr5) huet sech beim 7:5 a 6:4 géint d'Madison Keys (Nr10) mussen e bësse méi ustrengen.

Bei den Häre gouf et eng gréisser Iwwerraschung, do war an der Aachtelsfinall nämlech Schluss fir den Alexander Zverev. D'Nummer 6 vun der Welt war dem Argentinier Diego Schwartzman mat 6:3, 2:6, 4:6 an 3:6 ënnerleeën a bleift bei Grand Slams domat weider hannert den Erwaardungen zeréck. Den Däitsche gëllt als mat dat gréissten Talent an der Tennis-Welt.

De Rafael Nadal steet scho fir déi néngte Kéier an der Véierelsfinall. De Spuenier huet just ee Saz un de Kroat Marin Cilic ofginn an um Enn mat 6:3, 3:6, 6:1 a 6:2 gewonnen.

De Gaël Monfils huet kuerze Prozess mam Spuenier Pablo Andújar gemaach. Et stoung um Enn 6:1, 6:2 a 6:2.