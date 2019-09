An Italien huet den Ex-Schëfflenger Miralem Pjanic bei der 2:0-Victoire vun der Juve getraff an a Spuenien huet Barcelona bei Getafe 3 Punkten agestach.

Spëtzefuttball uechter ganz Europa - hei den Iwwerbléck vun de Partien.

Premier League

Sheffield United - Liverpool 0:1

0:1 Wijnaldum (70')

Liverpool konnt sech an der 1. Hallschecht gutt Chancen erausspillen, ma de Ball ass awer an den éischte 45 Minutten net am Filet vun der Lokalekipp gelant. Eréischt 20 Minutte viru Schluss huet den Hollänner Wijnaldum de Score opgemaach an d'Reds domat op d'Schinn vum Erfolleg gesat. D'Ekipp vum Jürgen Klopp huet den 1:0-Virsprong dunn och iwwer d'Zäit bruecht.

Chelsea - Brighton 2:0

1:0 Jorginho (50'), 2:0 Willian (76')

No enger 1. Hallschecht ouni Goler sinn d'Blues op der Stamford Bridge eréischt an den zweete 45 Minutten a Gol-Stëmmung komm. 5 Minutten no der Paus huet de Jorginho op Eelefter getraff a ronn eng Véierelstonn viru Schluss huet de Willian d'2:0-Schlussresultat markéiert.

© afp

Tottenham - Southampton 2:1

1:0 Ndomblele (24'), 1:1 Ings (39'), 2:1 Kane (43')

Am fonkelneien Tottenham-Hotspur-Stadium zu London sinn d'Spurs op Southampton getraff. D'Lokalekipp ass duerch de Fransous Ndombele a Féierung gaangen, krut awer den 1:1 vum Ings geschoss. Virun der Paus nach huet de englesche Goalgetter Kane op 2:1 gesat - dëst war de Pausestand an och d'Schlussresultat.

© afp

Everton - ManCity

Um 18 Auer 30.

Ligue 1

Bordeaux - PSG

Um 17 Auer 30.

Metz - Toulouse

20 Auer.

Nice - Lille

20 Auer.

Serie A

Juventus - SPAL 2:0

1:0 Pjanic (45'), 2:0 Ronaldo (78')

D'Juve ass fir de Kont vum 6. Spilldag an der Serie A doheem géint SPAL ugetrueden. Den Ex-Schëfflenger Miralem Pjanic huet d'Bianconeri an der 45. Spillminutt a Féierung geschoss. No der Paus huet de Cristiano Ronaldo nach een drop gesat an d'Victoire fir d'Ekipp aus dem Piemont domat geséchert.

© afp

Sampdoria - Inter

Um 18 Auer.

La Liga

Getafe - Barcelona 0:2

0:1 Suarez (41'), 0:2 Junior (49')

Zu Getafe, engem Staddeel vu Madrid, war de groussen FC Barcelona op Besuch. D'Katalane sinn duerch de Suarez an den éischte 45 Minutten mat 1:0 an Avantage komm. Direkt nom Téi huet de Firpo Junior op 2:0 gesat an domat de Match entscheet.

© afp

Atlético - Real

Um 21 Auer.

