An der Millebaach gouf et eng Iwwerraschung, well do huet d'Jeunesse 1:4 verluer. D'Fola hat iwwerdeems géint Rodange keng Schwieregkeeten.

E Sonndeg war de kompletten 11. Spilldag an der ieweschter nationaler Futtballdivisioun. Ënner anerem ass den F91 Diddeleng op Déifferdeng gereest, de Leader Péiteng krut Besuch vun Hueschtert an am Stater Derby war et d'Explikatioun tëscht Stroossen a Racing. Péiteng konnt seng 1. Plaz an der Tabell mat engem 2:0 géint Hueschtert verdeedegen.

LINK: De Liveticker vun den eenzele Matcher fir nozeliesen

Den Iwwerbléck vun de Matcher

Déifferdeng - Diddeleng 0:3

0:1, 0:3 Muratovic (6', 53'), 0:2 Cools (26')

Den F91 wollt an der Partie géint Déifferdeng wichteg Punkte sammelen, fir nees an déi iewescht Regioune vun der Tabell ze kommen. Et war awer och gewosst, datt d'Jonge vum Trainer Paulo Amodio am eegene Stadion wollte punkten, schliisslech hate si leschte Weekend am Verluerekascht géint de Racing de Kierzere gezunn. De bessere Start ass der Ekipp aus der Forge du Sud gelongen: et war de Muratovic, deen an der Ufanksphas op 1:0 setze konnt. Och am weidere Verlaf war Diddeleng déi besser Ekipp an huet den Déifferdenger wéineg Plaz ze ootme ginn - 2:0-Féierung no 45 Minutte goung méi wéi an d'Rei.

Och nom Säitewiessel hat Déifferdeng dem F91 virun 962 Spectateuren net vill entgéintzesetzen. An der 53. Minutt huet de Muratovic säin 2. perséinleche Gol vum Dag markéiert an domat d'Ekipp aus der Forge du Sud mat 3:0 a Féierung bruecht. Den FCD03 krut lues awer sécher de Fouss tëscht d'Dier an huet sech och déi eng oder aner Golgeleeënheet erausgespillt. Diddeleng war Déifferdeng e Sonndeg awer eng Nummer ze grouss - et blouf beim 3:0 fir den F91.

© Bob Leven

Millebaach - Jeunesse 4:2

1:0, 4:0 Rani (2', 63'), 2:0 Cheriak (10'), 3:0 Dzanic (32'), 4:1 Klica (68'), 4:2 Steinbach (90'+1)

An der Millebaach krut et d'Jeunesse virun 120 Zuschauer mat engem duerchaus desagreabele Géigner ze dinn. Déi Stater kommen an hirem Spill virun allem iwwer eng zolidd Physis an hunn an der leschter Zäit net onbedéngt wéinst hirer staarker Offensiv vu sech schwätze gedoen. Dat war e Sonndeg awer anescht. An den éischten 10 Minutte vun der Partie haten déi Millebaacher déi Escher nämlech kal ofgeduscht an direkt zweemol markéiert. Knapp no der hallwer Stonn huet Millebaach esouguer nach een dropgesat an esou goung et mat engem batteren 0:3 aus der Siicht vun der Jeunesse an d'Paus.

Nom Säitewiessel koum et fir de Rekord-Champion dunn nach méi schlëmm. De Rani huet nämlech eng weider Kéier fir seng Faarwen de Ball am Escher Filet ënnerbruecht an esou stoung et 4:0. D'Jeunesse konnt ronn 20 Minutte viru Schluss an an der Nospillzäit nach verkierzen, ma um Enn stoung d'Defaite fir d'Minetter fest.

Péiteng - Hueschtert 2:0

1:0 Bijelic (9'), 2:0 Soladio (82')

Zu Péiteng kuckt an de leschte Wochen alles op den Arthur Abreu: de Stiermer vun Titus weist dës Saison eng exzellent Leeschtung, ma domat awer net genuch. Péiteng konnt sech uewen an der Tabell festsetzen a kënnt nieft flotten Eenzelleeschtungen iwwert ee staarke Kollektiv an deen hu si och um Sonndeg nees ënner Beweis gestallt.

Fréi ass der Lokalekipp den 1:0 gelongen. De Bijelic hat eng schéi Pass an d'Spëtzt vum Hamzoui am Hueschterter Gol ënnerbruecht. Titus war an der 1. Hallschecht weider déi besser Ekipp, ouni sech awer ze iwwerhuelen. Och am 2. Duerchgang war d'Victoire vu Péiteng ni richteg a Gefor an 8 Minutte viru Schluss huet et eng 2. Kéier gerabbelt. Et war de Soladio, dee fir seng Faarwen op 2:0 setze konnt. Titus bleift no dëser Victoire Leader an der Tabell.

Etzella - Nidderkuer 0:4

0:1, 0:3 De Almeida (19', 90'), 0:2, 0:4 Tekiela (27', 90'+1)

Bei der Ettelbrécker Etzella geet et an dëser Spillzäit op an of: mol spillt d'Ekipp aus dem Däich frësche Futtball, mol leeft net vill zesummen. Sécher war awer, datt ee géint de Progrès huet misse konzentréiert an de Match goen, ëmmerhin huet mat dem Progrès ee Kandidat fir déi europäesch Plazen op d'Etzella gewaart. Deementspriechend dominant sinn déi Nidderkuerer och opgetrueden. An den éischte 45 Minutten hu si direkt zweemol getraff an d'Etzella war fir den 2. Duerchgang gefuerdert.

Virun 255 Spectateuren am Däich koum keng Reaktioun méi vun den Ettelbrécker. D'Ekipp ronderëm de Kapitän Kevin Holtz konnt sech zwar déi eng oder aner offensiv Aktioun no vir erausspillen, zum Schluss koum et fir d'Etzella awer knëppeldéck. An de leschte Minutte vum Match huet de Progrès nämlech zwou weider Kéiere markéiert, soudatt no den 90 Minutten eng plakeg 0:4-Néierlag fir Ettelbréck um Tableau stoung.

© Alexandre Adam

Stroossen - Racing 2:1

1:0 Szimayer (22'), 2:0 Runser (29'), 2:1 Mabella (85')

D'Una wollt mat engem Dräier am Stater Derby eng Plaz am stabille Mëttelfeld festegen. Ma och de Racing hat no der Victoire géint Déifferdeng um leschte Sonndeg Blutt geleckt. An der 1. Hallschecht waren et déi Stroossener, déi a Féierung goe konnten, dat no Goler vu Szimayer a Runser bannent just 7 Minutten.

Nom Säitewiessel ass d'Partie bëssen ofgeflaacht an de Racing war déi méi aktiv Ekipp. D'Formatioun ronderëm den Dan da Mota krut awer net déi néideg Iwwerzeegung op den Terrain, fir d'Partie nach eng Kéier ze dréien. Stroossen huet iwwerdeems just dat Néidegst gemaach, krut 5 Minutte viru Schluss nach den Uschlosstreffer vum Racing kasséiert, ma konnt um Enn de Virsprong awer iwwer d'Zäit bréngen.

© Michele Pugliese © Michele Pugliese © Michele Pugliese © Michele Pugliese

Munneref - Rouspert 1:2

0:1 Spruds (29'), 1:1 Mendes (51'), 1:2 Biedermann (65')

D'Victoria ass op Munneref gereest, fir beim "Angschtgéigner" eppes mat heem ze huelen. An de leschte Partië géint d'Geessebéck hunn déi Rousperter ni terribel gutt ausgesinn. E Sonndeg sollte si awer no ronn enger hallwer Stonn awer a Féierung goen, dat wéi de Spruds no engem flotten Dribbling de Ball am Munnerefer Gol ënnerbrénge konnt. Ier et an d'Paus goung, huet d'Victoria sech nach selwer geschwächt: de Bechthold huet nämlech déi giel-rout Kaart gesinn.

© Eugène Thommes

Rouspert huet dat fréizäitegt Erausgoe vum Bechthold misse verdauen. Munneref koum iwwerdeems mat Schwong nom Téi aus de Kabinnen. Esou ass hinnen och ronn 6 Minutten no der Paus den 1:1-Ausgläich gelongen an d'Partie war nees relancéiert. D'Gäscht vun der Sauer hu sech duerno nees gesammelt a konnten duerch de Biedermann d'Féierung nees iwwerhuelen. Dës ass bis un d'Enn vum Match duergaangen, fir déi 3 Punkte virun 238 Spectateure mat op de Camping ze huelen.

Fola - Rodange 5:0

1:0 Mura (12'), 2:0, 4:0 Seydi (19', 52'), 3:0 Dikaba (29'), 5:0 Bensi (60')

An der éischter Partie vum Dag war den Opsteiger vu Rodang bei der Escher Fola op Besuch. D'Doyenne huet virum eegene Public vun Ufank u ferm op de Gas gedréckt a louch schonn no 20 Minutten 2:0 vir. Och am weidere Verlaf vun der 1. Hallschecht huet just eng Ekipp gespillt an dat waren déi Escher. Op der hallwer Stonn waren d'Jonge vum Trainer Jeff Strasser 3:0 am Avantage - mat deem Score goung et och an d'Paus.

Nom Säitewiessel huet d'Fola op en Neits markéiert an d'Partie war schonns virun der Stonn Spillzäit entscheet. Fola huet an de leschten 30 Minutten näischt méi ubrenne gelooss, konnt esouguer nach eng Kéier markéieren an huet domat déi 3 Punkten um Gaalgebierg gehalen.

© Gilles Carlizzi

D'Tabell vun der BGL Ligue

Den Iwwerbléck vun der Éierepromotioun