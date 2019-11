E Sonndeg ass d'Mandy Minella zu Tyler am US-Bundesstaat Texas an der Finall ugetrueden.

Hei ass d'Lëtzebuerger Nummer 1 favoriséiert géint d'US-Amerikanerin Alexa Glatch an de Match gaangen. Vun Ufank un huet d'Spillerin vun der Spora hir Géignerin ënner Drock gesat, soudatt si den 1. Saz mat 6:4 fir sech entscheede konnt.

Am 2. Saz dunn een ähnlecht Bild. Et goung hin an hier, ma no knapp annerhallwer Stonn Spillzäit hat d'Mandy Minella hiren éischte Matchball. Dësen huet si dunn och souverän genotzt an d'Partie um Enn an 2 Sätz zweemol mat 6:4 entscheeden.

Domat konnt si den ITF-Tournoi zu Tyler an Texas gewannen a wäert domat am WTA-Ranking vun der aktueller 169. Positioun ee Sprong vu ronn 30 Plazen no vir guttmaachen. Et war déi éischt Finall dëst Joer am Eenzel, déi si dann och fir sech entscheede konnt.