Bis den 10. Spilldag huet e misse waarden. Dëse Weekend ass fir de Laurent Jans dunn awer e Kandheetsdram an Erfëllung gaang.

De Profi vun Paderborn a Kapitän vun der Lëtzebuerger Futtball-Nationalequipe krut an der Partie géint Hoffenheim seng éischt Spillminutten an der éischter däitscher Bundesliga.

Laurent Jans/Reportage Franky Hippert

An der Paus war Hoffenheim schonn 3-0 vir, dat war och d'Schlussresultat. Bis dohi war den Mohamed Dräger op der Rietsverteidegerpositioun och gesat. Vun der däitscher Futtballzeitung "Kicker" krut den Dräger déi schlecht Note vun 5,5. Du koum de Moment fir de Laurent Jans:

No enger schwéierer éischter Hallschent krut de Jans am Vestiaire gesot, hie soll sech richteg waarm maachen, fir no der Paus direkt eranzekommen.

Wann et dann esouwäit ass, ass een da méi opgereegt, oder iwwerweit d'Freed? An deem Moment näischt vu béidem, seet de Profi.

Hie wollt sech anstänneg waarm maachen a gutt preparéieren an net ze vill un aner Saachen denken. D'lescht Woch hat de 27 Joer alen Rietsverteideger och an der zweeter Ronn vum DFB-Pokal géint Leverkusen gespillt. Och wa Paderborn 0-1 verluer huet, hat de Laurent Jans e staarke Match géint de fréieren däitschen Nationalspiller Kevin Volland gemaach:

Déi Responsabel waren do ganz zefridde mam Jans. Lo ass et un him, och an der Partie géint Augsburg ënnert den éischten 11 ze sinn.

An de leschte Wochen huet de Kapitän vun de roude Léiwen, dee vum FC Metz ausgeléint ass, nees eng interessant Schoul duerchlieft. Et muss ee Gedold hunn, ëmmer weider schaffen, kämpfen an un sech gleewen:

Dat huet hien och gemaach a sech och Confiance bei der Nationalequipe geholl.

Vum Kicker krut de Laurent Jans fir d'Partie géint Hoffenheim d'Note 3,5, a war domat dee beschte Spiller vun senger Equipe. No den Hären Kohn, Braun, Langers, Cardoni, Strasser, a Barrerio ass de Jans, de 7. Lëtzebuerger, deen an der éischter däitscher Futtball-Bundesliga gespillt huet.