E Freideg den Owend huet dann nach Spuenien Malta 7:0 iwwerrannt, Italien huet Bosnien-Herzegowina 3:0 geklappt an Dänemark war Gibraltar 6:0 iwwerleeën.

An der Qualifikatioun fir d'EM 2020 gouf et e Freideg den Owend am Grupp J eng historesch Victoire fir Finnland. Duerch zwee Goler vum Pukki an ee vum Tuominen huet ee Liechtenstein mat 3:0 geklappt an den Ticket fir d'Euro d'nächst Joer geléist. Finnland huet sech domadder fir d'éischte Kéier fir ee groussen Tournoi qualifizéiert. Bosnien-Herzegowina, déi mat 0:3 géint de Gruppenéischten Italien verluer hunn, hunn och nach Chancen op eng Qualifikatioun iwwert d'Playoffs, déi d'Ekipp vum Balkan duerch d'Victoire an der Grupp B3 vun der Nations League sécher erreecht huet.

E Freideg den Owend huet sech dann och nach am Grupp F Schweden den Ticket fir d'EM geséchert. Am direkten Duell ëm déi zweete Plaz huet ee Rumänien duerch Goler vum Berg an dem Quaison mat 2:0 geklappt. Rumänien huet nach d'Méiglechkeet, fir sech iwwert d'Playoffs ze qualifizéieren. De Leader Spuenien huet Malta mat 7:0 iwwerrannt. An Norwegen huet d'Färöer Inselen mat 4:0 geklappt.

Am Grupp D bleift et spannend. Dänemark, d'Schwäiz an Irland streide sech hei ëm déi zwou éischt Plazen. Un der Spëtzt läit aktuell d'Ekipp ronderëm den Eriksen, dat mat engem Virsprong vun 1 respektiv 2 Punkten. E Freideg den Owend huet Dänemark mat 6:0 géint Gibraltar gewonnen an d'Schwäiz huet sech mat 1:0 géint Georgien duerchgesat.

Bis ewell sinn och nach d'Belsch, Italien, Russland, Polen, Ukrain, Spuenien, England, Tschechien, Frankräich an d'Tierkei qualifizéiert.

Am Ganze sinn d'nächst Joer 24 Ekipp bei der Futtball-Europameeschterschaft mat dobäi.

Grupp D

Dänemark - Gibraltar 6:0

1:0 Skov (12'), 2:0 Gytkjaer (47'), 3:0 Braithwaite (51'), 4:0 Skov (64'), 5:0 Eriksen (85'), 6:0 Eriksen (90+4')

Schwäiz - Georgien 1:0

1:0 Itten (77')

Grupp F

Norwegen - Färöer Inselen 4:0

1:0 Reginiussen (4'), 2:0 Fossum (8'), 3:0 Sorloth (62'), 4:0 Sorloth (65')

Spuenien - Malta 7:0

1:0 Morata (23'), 2:0 Cazorla (41'), 3:0 Torres (62'), 4:0 Sarabia (63'), 5:0 Olmo (69'), 6:0 Moreno (71'), 7:0 Navas (86')

Rumänien - Schweden 0:2

0:1 Berg (18'), 0:2 Quaison (34')

Grupp J

Armenien - Griichenland 0:1

0:1 Limnios (34')

Finnland - Liechtenstein 3:0

1:0 Tuominen (21'), 2:0 Pukki (64'), 3:0 Pukki (75')

Bosnien-Herzegowina - Italien 0:3

0:1 Acerbi (21'), 0:2 Insigne (37'), 0:3 Belotti (53')