Maastricht huet an der Eerste Divisie an Holland 1:1 géint Utrecht gläichgespillt.

An der Eerste Divisie an Holland gouf et Maastricht mam Enes Mahmutovic fir de Kont vum 18. Spilldag een 1:1-Remis géint Utrecht. De Lëtzebuerger stoung déi 90 Minutten iwwer um Terrain.

An der Ligue 2 a Frankräich stoung de Vincent Thill e Freideg den Owend net am Kader vun Orléans. De Veräi vum Lëtzebuerger huet sech misse mat 2:3 zu Le Mans geschloe ginn. Orléans steet weider op der leschter Plaz an der Tabell an huet duerch dës Néierlag d'Chance verpasst, fir de Réckstand no vir ze verklengeren.

An der Ligue 1 a Frankräich huet Lille, d'Ekipp vum President Gérard Lopez, sech mat 2:1 géint Montpellier duerchgesat. Lille huet doduerch déi 3. Plaz an der Tabell gefestegt.