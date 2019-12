E Samschdeg de Mëtteg ass de Laurent Jans mat Paderborn nom Gläichspill géint Union Berlin op déi lescht Tabelleplaz erofgerutscht.

Köln konnt sech iwwerdeems am Rheinderby géint Leverkusen behaapten, Paderborn huet si als Leschten an der Tabell ofgeléist. Freiburg huet an der däitscher Haaptstad géint d'Hertha verluer an an der Owespartie trëfft nach Düsseldorf op Leipzig.

15. Spilldag vun der Futtball-Bundesliga

Mainz - Dortmund 0:4

0:1 Reus (32'), 0:2 Sancho (66'), 0:3 Hazard (69'), 0:4 Schulz (84')

Beim virleschten Heemmatch vu Mainz an der Hironn war Borussia Dortmund op Besuch. De Lëtzebuerger Nationalspiller Leandro Barreiro huet de Match net mat ugefaangen an huet vun der Bänk aus eng Mainzer Ekipp gesinn, déi sech géint engagéiert Dortmunder nawell schwéiergedoen huet. D'Borussia konnt kuerz no der hallwer Stonn duerch de Reus a Féierung goen. Mat engem 1:0 fir de Favorit goung et an d'Paus.

Och nom Säitewiessel hat Mainz et géint de BVB schwéier. Dortmund konnt an der 66. Minutt fir d'Virentscheedung suergen - iwwer Konter gouf den d'Borussen op der lénkser Offensivsäit an d'Aktioun gouf mat engem Gol vum Sancho ofgeschloss. Nëmmen 3 Minutten drop huet den Hazard mat sengem Gol den Deckel definitiv op de Match geluecht. De Leandro Bareirro ass bei der däiitlecher Defaite vu Mainz géint Dortmund iwwerdeems net an den Asaz komm.

Bayern - Bremen 6:1

0:1 Rashica (24'), 1:1, 2:1, 6:1 Coutinho (45', 63', 78'), 2:1, 4:1 Lewandowski (45'+3, 72'), 5:1 Müller (75')

Den FCB wollt no den Defaiten aus de leschten zwee Bundesliga-Matcher am eegene Stadion géint Bremen nees gewannen. Fir d'Bayern hunn onbedéngt missen 3 Punkten hier, fir den Uschloss un d'Tabellespëtzt net ze verléieren. Och Bremen war gefuerdert, ass een un der Weser den Ament am leschten Tabellendrëttel ënnerwee. D'Partie war 24 Minutten al, wéi de Rashica de Boateng am Lafduell e puer Meter ofgeholl an aus ronn 17 Meter sec ofgezunn huet - 1:0 fir den Underdog. D'Reaktioun vum Rekordchampion koum kuerz virum Téi, dat an duebeler Ausféierung. D'Éischt huet de Coutinho ausgeglach a kuerz drop huet de Goalgetter Lewandowski d'Partie komplett gedréit.

Nom Säitewiessel huet een op d'Bremer Reaktioun dierfe gespaant sinn, et war awer den FCB, dee fir d'Virentscheedung am Match gesuergt huet. Op en Neits war et de Coutinho, dee markéiere konnt. De Brasilianer huet dat ronnt Lieder mat vill Gefill iwwer de Werder Kipper gehuewen. D'Bayern hu weider markéiert an um Enn däitlech a verdéngt 3 Punkte kënnen zu München halen. Fir Bremen huet den Ofstigskampf lo esou richteg ugefaangen.

Paderborn - Union Berlin 1:1

0:1 Ingvartsen (7'), 1:1 Pröger (33')

Am Kellerduell tëscht Paderborn an Union Berlin stoung de Lëtzebuerger Nationalspiller Laurent Jans an der Starteelef vun der Heemekipp. De Kapitän vun de Roude Léiwen huet duerch zolidd Leeschtungen an de leschte Matcher seng Plaz an den éischten 11 beim Ofsteiger gefestegt.

D'Berliner hunn d'Lokalekipp an den éischte Minutten um falsche Fouss erwëscht a si fréi am Match mat 1:0 a Féierung gaangen. Paderborn huet sech awer net schockéiert gewisen an ass duerch ee Gol vum Pröger zeréck an d'Partie komm. Am weidere Verlaf vun der Partie war Union spilleresch besser, Paderborn war virun allem op mat hire séiere Leit vir op Konter beduecht. Um Enn goung et fir Jans a Co. awer net duer fir een Dräier.

Hertha - Freiburg 1:0

1:0 Darida (53')

D'Iwwerraschungsekipp vun der Hironn, den SC Freiburg, war bei der Aler Damm vun der Hertha op Besuch. No den éischte 45 Minutte stoung et 0:0. 8 Minutte waren an der 2. Hallschecht gespillt, wéi den Darida seng Faarwe mat engem wonnerbare Schoss an den Avantage brénge konnt. Freiburg koum trotz Beméiungen net méi zeréck an de Match.

Köln - Leverkusen 2:0

1:0 Cordoba (73'), 2:0 Bornauw (84')

D'Lanterne rouge aus der däitscher Bundesliga krut am Rheinderby Besuch vum Noper Leverkusen. Den Arbitter huet béid Ekippe beim Stand vun 0:0 fir d'Paus an d'Kabinne geschéckt. No der Paus waren déi Kölner an Iwwerzuel an dovu konnt den FC och profitéieren. Um Enn stoung eng Victoire fir Köln um Tableau.

Düsseldorf - Leipzig

Um 18.30 Auer.

Schonn e Freideg hat Augsburg auswäerts géint Hoffenheim 4:2 gewonnen.