Beim Biathlon zu Hochfilzen an Éisträich konnt sech déi norwegesch Dammestaffel behaapten. Bei den Häre gouf et eng weider Victoire fir den Norweger.

Bei den 12,5-Kilometer-Poursuite bei den Häre konnt sech de Johannes Thingnes Bö behaapten. Op d'Plazen 2 an 3 koumen de Russ Alexander Loginov op iwwer eng hallef Minutt an de Fransous Emilien Jacquelin op knapp 40 Sekonnen. Schonn e Freideg war den Norweger Bö am Sprint iwwer 10 Kilometer zu Hochfilzen dee Séiersten. Och um Samschdeg huet hien der Konkurrenz deemno keng Chance gelooss a virun allem mat enger staarker Leeschtung beim Schéissen ze iwwerzeege gewosst.

Iwwer d'4x6-Kilometer-Staffel bei den Damme goung d'Victoire e Samschdeg zu Hochfilzen un Norwegen. D'Skandinavier konnte sech viru Russland an der Schwäiz behaapten.