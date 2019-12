E Freideg war den Optakt vum Biathlon-Weltcup zu Hochfilzen an Italien. Um Programm stoung ee Sprint.

Bei den Hären huet sech am Sprinz iwwer 10 Kilometer zu Hochfilzen den Norweger Johannes Thingnes Bö d'Victoire geséchert. Op d'Plazen 2 an 3 sinn de Fransous Simon Desthieux an de Russ Alexander Loginov gelaf. Si haten e Réckstand vu 7 respektiv 14 Sekonnen.

Bei den Dammen war iwwer 7,5 Kilometer d'Italienerin Dorothea déi Stäerkst. Si huet sech virun der Norwegerin Ingrid Landmark Tandrevold an der Russin Svetlana Mironova duerchgesat. Si si mat engem Retard vu 5 respektiv 18 Sekonnen iwwert d'Arrivée gelaf.