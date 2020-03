Dat huet d'Lëtzebuerger Tennisfederatioun en Donneschdeg an engem Communiqué matgedeelt.

Deemno huet een decidéiert, dass déi éischt Phas vum Interclub-Championnat net wéi virgesi ka gespillt ginn. Ob eng zweet Phas ka gespillt ginn an ob et weider Adaptatiounen am Spillkalenner wäert ginn, hänkt vun der Evolutioun vun der Corona-Kris of, esou nach d'FLT an hirem Schreiwes.

D'Federatioun wëll nach virum 20. Abrëll d'Veräiner informéieren, wéi et genau soll weidergoen.

Offiziellt Schreiwes

Léif Pressevertrieder,

Des Matdeelung ass haut un eis FLT Veräiner gaangen.

De COVID-19 Corona Virus bestëmmt am Moment d'Liewen an de Rhythmus an eiser Gesellschaft. Natierlech beanträchtegt de Virus a seng domat verbonne Konsequenzen och all d'Beräicher an der Sportswelt.

Iwwert all sportlecher Decisioun steet fir d'FLT un éischter Plaz d'Gesondheet vun de Leit, vun de Memberen, vun de Spiller, vun den Trainer, vun de Kanner an ären Tennisschoulen, vun den Arbitteren, vun de Memberen aus äre Komiteeën an hire Familljen a vun all Mënsch deen sech ronderëm eng Tennisanlag ophält.

Dofir huet den CA vun der FLT decidéiert dass di 1.Phase vum Interclubs Championnat NET wäert wéi virgesi starten (U12, U14, U18, Seniors Plus) a mir d'Evolutioun ofwaarden ob eng 2. Phase kéint gespillt gi respektiv op eng Adaptatioun am Spillkalenner kéint virgeholl gi fir (verschidden) Championnater 2020 kënnen ze spillen.

Doduerch dass een haut net weess wéi et an den nächste Woche wäert sinn huet den CA decidéiert d'Veräiner virum 20.Abrëll 2020 doriwwer ze informéiere wéi et mat der Interclubs Saison 2020 weidergeet an ob extraordinär Adaptatiounen am Kalenner a vu Reglementer fir des Saison an dëser ausseruerdentlecher Situatioun néideg si fir kéinten Tennisrenconteren an der Summersaison 2020 ze spillen.

D'FLT ass sech bewosst, dass di momentan Kris och Repercussiounen op d'Klassement vun den FLT Spiller a Spillerinnen huet a wäert dofir no Léisunge siche fir d'Period wou keng Kompetitioune kënne stattfannen.

Bleift gesond!

Mat sportleche Gréiss

Claude Lamberty

President FLT