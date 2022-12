De Golkipp vum FC Bayern München fält déi ganz Saison aus.

De Manuel Neuer wollt sech no der Weltmeeschterschaft am Katar beim Schifueren erhuelen an huet sech dobäi d'Been gebrach. D'Operatioun wär gutt verlaf, wéi de Sportler och selwer op senge soziale Reseauen matdeelt.