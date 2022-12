De Schwäizer huet e Méindeg zu Alta Badia an Italien domat seng 15. Victoire am Weltcup gefeiert.

De Marco Odermatt hat um Enn eng Avance vun 20 Honnertstel op den Henrik Kristoffersen aus Norwegen a vun 92 Honnertstel op de Slowen Zan Kranjec.

Fir de Vainqueur war et schonns de 4. Succès an der lafender Saison, domat konnt hie seng Avance am Gesamtweltcup weider ausbauen.