De Weekend gouf an der NFL d'Divisional Round gespillt, domat stinn elo déi lescht 4 Ekippen an der Course ëm de Super Bowl fest.

An der NFC konnte sech d'Philadelphia Eagles kloer an däitlech mat 38:7 géint d'New York giants duerchsetzen a sinn esou hirer Favoritteroll gerecht ginn. D'Ekipp ronderëm de Quarterback Jalen Hurts huet zu kengem Zäitpunkt en Zweiwel opkomme gelooss.

D'Partie tëscht de San Francisco 49ers an den Dallas Cowboys war iwwerdeems e gutt Stéck méi spannend. Um Enn setze sech d'49ers mat 19:12 géint d'Cowboys duerch, dat virun allem opgrond vun enger staarker defensiver Leeschtung, iwwerdeems ee selwer an der Offensiv keng gréisser Feeler gemaach huet. Domat bleift de Rookie-Quarterback, de "Mister Irrelevant" Brock Purdy, weiderhin ongeschloen.

Am NFC Championship Game kënnt et elo also zum Duell tëscht den Eagles an de 49ers.

An der AFC stinn d'Kansas City Chiefs fir déi 5. Kéier hannerteneen am Championship Game. D'Ekipp ronderëm de Star-Quarterback Patrick Mahomes wënnt mat 27:17 géint d'Jacksonville Jaguars. E Schreckmoment gouf et nawell fir all d'Chiefs-Fan. De Patrick Mahomes huet sech wärend dem Match nämlech um Fouss blesséiert, konnt no enger Behandlungspaus awer weiderspillen.

Och d'Cincinnati Bengals stinn nees am Championship Game, dat nodeems si am Schnéi zu Buffalo mat 27:10 géint d'Bills gewonnen hunn. Et war eng deels impressionnant Performance vun de Bengals, déi no der Néierlag am Super Bowl d'lescht Joer also och dës Saison nees zur richteger Zäit a Form kommen.

Am AFC Championship Game kënnt et also zur Neioplo vum leschte Joer.