Mam Tournoi wëll d'Futtballfederatioun de Benevollen, déi sech fir de Sport asetzen, och Merci soen.

De Weekend huet d’Lëtzebuerger Futtball Federatioun den "Challenge René Bernard", een Hallenturnéier fir Kanner am Alter vun 13 Joer an der Coque organiséiert. Dat zu Éiere vum virun 19 Joer verstuerwene René Bernard, deen als Futtballer fir Spora gespillt huet an als Benevole jorelaang fir d’FLF geschafft huet. Aacht Ekippen, dovunner zwou aus Lëtzebuerg, ware mat dobäi.

Datt de Benevolat hautzedaags alles anescht ausser selbstverständlech ass, weess mëttlerweil jiddereen. Ëm sou méi wichteg ass et, deene Leit, déi benevole eng Hand mat upaken, déi richteg Éier an Dankbarkeet ze weisen. Dofir ass d’Lëtzebuerger Futtball Federatioun op d’Iddi komm, een Turnéier nom René Bernard ze benennen, erkläert den FLF-President Paul Philipp.

Zanter 15 Joer organiséiert d’FLF dësen internationalen Hallentournoi fir Kanner am Alter vun 13 Joer. Mat dobäi waren aus Lëtzebuerger Siicht d’Lëtzebuerger U-13 Nationalekipp an de Stater Racing. Komplettéiert gouf dëst Turnéier vun Ekippe wéi dem FC Metz, dem 1. FC Kaiserslautern oder och Alemannia Oochen.

Opgedeelt an zwou Gruppe gouf e Sonndeg de Moie fir d’éischt Gruppephas gespillt, ier da Mëttes Placéierungsmatcher um Programm stoungen. Um Enn konnt sech déi Stater iwwert eng gutt 5 Plaz freeën. De Gewënner gouf dunn an der Finall tëschent dem FC Metz an der U13-Nationalekipp ermëttelt.

No enger spannender Finall huet d’Decisioun am Penalty-Schéisse misse falen an do konnt sech um Enn de FC Metz duerchsetzen.

Esou en Turnéier ass eng flott Geleeënheet fir Kanner, sech op esou internationalen Turnéier mat hiren Alterskolleegen aus der Groussregioun kënne moossen.