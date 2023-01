Bei den Olympesche Wanterspiller fir d'Jugend war et am Schifueren den Out no enger verpasster Staang am éischte Laf vum Riseslalom fir d'Gwyneth ten Raa.

E Mëttwoch stoung d'Gwyneth ten Raa nom éischte Laf am Slalom op gudder 9. Plaz, am Riseslalom en Donneschdeg war et den Out am éischte Laf fir d'Sportlerin. D'Lëtzebuergerin geet elo nach e Samschdeg am Super G un den Depart. Links RTL News: Olympesche Jugendspiller: Gwyneth ten Raa kënnt am Slalom op déi 10. Plaz