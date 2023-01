Eng Néierlag gouf et fir de Rodrigues a Saudi-Arabien.

An der zweeter däitscher Bundesliga gouf et eng 3:2-Néierlag fir Magdeburg, bei deenen den Eldin Dzogovic net am Kader stoung, bei der Fortuna aus Düsseldorf.

Och kee Grond zur Freed gouf et fir de Gerson Rodrigues, deen an der saudi-arabescher Premier League 0:2 mat Al Wahda géint Al-Fateh verluer huet. De Lëtzebuerger stoung de ganze Match iwwer um Terrain.

Ouni den Dirk Carlson ass ADO den Haag op Venlo gereest. Beim 0:0 konnte si auswäerts e Punkt mathuelen.