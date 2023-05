D'Citizens gewannen 2:1 géint Leeds. Och Chelsea an Tottenham waren erfollegräich. An der Serie A huet den AC Mailand Lazio Roum geklappt.

Bundesliga

D'Resultater an de Resumé vun de Matcher aus der Bundesliga fannt Dir hei.

Premier League

Bournemouth - Chelsea 1:3

0:1 Gallagher (9'), 1:1 Vina (21'), 1:2 Badiashile (82'), 1:3 Joao Felix (86')

Nodeems Bournemouth fréi a Réckstand gerode war, koume si staark zeréck. Chelsea war bis zur Paus zwar optesch iwwerleeën, konnt awer kee Kapital aus der Iwwerleeënheet schloen. An der zweeter Hallschent war net vill lass viru béide Goler an Chelsea huet seng Iwwerleeënheet eréischt kuerz viru Schluss mat zwee séiere Goler genotzt. Chelsea steet weiderhin am Mëttelfeld vun der Tabell, wärend Bournemouth nach net definitiv gerett ass.

Manchester City - Leeds 2:1

1:0 Gündogan (19'), 2:0 Gündogan (27'), 2:1 Rodrigo (85')

Manchester City huet e wichtege Schratt Richtung néngt Meeschterschaft gemaach. D'Sky Blues waren no enger chancenaarmer Ufanksphas duerch zwee séier Goler vum Kapitän Gündogan a Féierung gaangen an hätten zur Paus och scho méi héich féiere kënnen. An der 84. Minutt huet de Gündogan et verpasst, säin drëtte Gol vum Dag ze schéissen an huet en Eelefmeter verschoss. Am Uschloss huet Leeds ënnert dem neien Trainer Sam Allardyce nach den Uschloss markéiert an hunn de Match nach eng Kéier spannend gemaach.

Tottenham - Crystal Palace 1:0

1:0 Kane (45'+1)

Den Harry Kane hält Tottenham op Europa-League-Cours. An engem Match ouni vill Golzeenen huet de Kapitän seng Ekipp nach virun der Paus per Kappball a Féierung geschoss. An der zweeter Hallschent haten d'Spurs nach e puer Chancen op den 2:0, mee si sollte keng dovun notzen. Vu Crystal Palace war net vill Géigewier komm.

Liverpool - Brentford (18.30 Auer)

Serie A

AC Mailand - Lazio Roum 2:0

1:0 Bennacer (17'), 2:0 Theo Hernandez (29')

D'Qualifikatioun fir d'Champions League ass nach ëmmer dra fir den AC Mailand. Duerch d'Victoire géint den direkte Konkurrent Lazio. Milan war duerch e Konter no engem Feeler am Opbauspill vu Lazio a Féierung gaangen. Dem 2:0 war e Solo vum Theo Hernandez iwwer de ganzen Terrain virausgaangen, deen hie virun sengem eegene 16 Meter gestart hat. Lazio koum de ganze Match iwwer net zur Geltung an d'Rossoneri konnten domat Ressourcë fir den Derby géint Inter spueren.

AS Roum - Inter Mailand (18.00 Auer)

Ligue 1

Reims - Lille (19.00 Auer)

Lens - Marseille (21.00 Auer)

La Liga

