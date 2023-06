Och um Dënschden waren nees puer vun de Lëtzebuerger Athleten bei de European Games zu Krakau a Polen am Asaz.

Um Programm waren op en Neits Fechten a Badminton. Am Fechte war et en Dënschdeg un der Rei vum Flavio Giannotte, Benoit Omont an Niklas Prinz. Déi dräi Hären duerften an der Kategorie Epée fir d’Round of Pools a jeeweils sechs Kämpf hir Form op d'Prouf stellen.

De Flavio Giannotte konnt sech hei am beschten aus der Affär zéien. A sengem Grupp konnt hie sech a sechs Dueller véiermol behaapten. Mat engem Score vu 4:2 spréngt domat zum Schluss déi drëtt Plaz an der Grupp fir hien eraus.

Am Tableau vun de beschte 64 sollt awer doropshin en ondankbare Géigner op hie waarden. Mam Miguel Frazao aus Portugal war nämlech schonn direkt am éischten Duell Schluss fir de Lëtzebuerger no enger knapper 13:15-Néierlag.

Mat engem gewonnenen Duell manner war et och net schlecht fir den Benoit Omont zu Ufank gelaf. Hie packt et mat engem Score vun 3:3 a senger Grupp op déi fënneft Plaz. Domat hat hien och genau sou vill Dueller gewonnen a verluer wéi de Gruppendrëtten.

Genee wéi beim Giannotte sollt awer och fir de Benoit Omont schonns an der éischter Ronn vun de beschte 64 Schluss sinn. Hie verléiert hei mat 7:15 géint de Frederik Von Der Osten aus Dänemark.

Manner gutt war et fir de jéngste vun den dräi Fechter gelaf. Den Niklas Prinz misst sech a fënnef Dueller direkt fënnefmol geschloe ginn. Sou dass hien zum Schluss och op der leschter Plaz a senger Grupp lant. Domat war hien net qualifizéiert fir déi nächst Ronn.