Op der Futtball-WM vun den Damme goufen um Freideg déi éischt zwou Véierelsfinalle gespillt.

D’Spuenierinne konnten sech um Freideg de Moie fréi no Verlängerung mat 2-1 géint d’Hollännerinnen duerchsetzen. D'Goler an dësem Match sinn allgemeng ganz spéit gefall. D'Maria Caldentey hat d'Spuenierinnen an der 81. Minutt duerch en Eelefmeter mat 1:0 a Féierung geschoss.

Déi hollännesch Kapitänin Stefanie van de Gragt, déi den Eelefmeter verursaacht hat, huet 10 Minutte méi spéit den 1:1 geschoss, an doduerch d'Verlängerung erzwongen.

An der zweeter Hallschent vun der Verlängerung huet d'Salma Paralluelo dunn an der 111. Minutt mat engem präzise Schoss an de laangen Eck den decisiven 2:1 markéiert.

Am zweete Match huet sech Schweden och mat 2-1 géint Japan behaapt.

E Samschdeg sinn dann nach déi zwou aner Véierelsfinallen, tëscht Australien a Frankräich esou wéi England a Kolumbien.

Déi éischt Halleffinall ass dann en Dënschdeg de Moien um 10 Auer, tëscht Spuenien a Schweden.

E Mëttwoch um 12 Auer gëtt dann déi zweet Halleffinall gespillt.