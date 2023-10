Bei den Damme geet d'Victoire un d'Tetyana Vernygor. Den Tom Schumacher war bei der traditioneller Stroossecourse als Walfy engagéiert ginn.

De Walfer Vollekslaf gëtt traditionell op Pappendag gelaf. Et war déi 47. Editioun vun der Stroossecourse am Uelzechtdall, déi vum Yonas Kinde gewonnen. De Leefer vum Celtic Dikrech war an enger Zäit vu 36 Minutten 19 Sekonnen iwwer d'Arrivée gelaf an hat eng komfortabel Avance op de Yannick Lieners vum CA Bieles (37'34''). De Christophe Kass (CA Fola) war den drëttséierste Lëtzebuerger mat 38'52''.

Bei den Damme war d'Tetyana Vernygor déi Séierst, déi awer just mat enger Lëtzebuerger Lizenz ënnerwee ass. Beschtklasséiert Lëtzebuergerin war d'Saskia Daguenet vum CSL, déi no 43'58'' am Zil ukoum, dat virum Martine Mellina (Celtic) an dem Anne-Claire Decker (CA Fola).

Bei Juniorinne war d'Linda Krombach aus dem Sportlycée déi Séierst, bei de Juniore war et den Semih Ocaktan aus Lycée Aline Mayrisch.

Den eemolege Basketspiller Tom Schumacher hat dëst Joer d'Éier, de Parcours als Walfy, d'Maskottche vum Vollekslaf, zeréckzeleeën an ass ronn 20 Minutten nom Yonas Kinde iwwer d'Arrivée gelaf.

D'Organisateure konnte sech iwwer eng grouss Unzuel u Participantë freeën. Knapp 3000 leefer hate sech fir déi dräi Courssen ageschriwwen, dovu sinn der 2316 de ganze Parcours gelaf.