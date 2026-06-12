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Dee coolste WM-TricotWéi eng Ekipp huet dee coolsten Tricot vun der Futtball-WM?

RTL Lëtzebuerg
Update: 12.06.2026 14:51
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Faarwen, Designer, Traditiounen an eng gutt Portioun Style: E puer Futtball-Tricote si richteg Kult a bleiwe fir ëmmer an Erënnerung. Mä wéi eng Ekipp huet dee schéinsten, originellsten oder einfach coolsten Tricot?

Genee dat wëlle mir elo vun Iech wëssen!

An der Gruppephas trieden d'Tricoten gruppeweis géinteneen un. All puer Deeg kënnt Dir fir Är Favoritten ofstëmmen an entscheeden, wéi eng Natioun sech als Gruppegewënner fir déi nächst Ronn qualifizéiert.

No der Gruppephas geet et an déi grouss Finalronn: Déi 12 Gruppegewënner treffen nach eng Kéier openeen, an Dir bestëmmt, wéi een Tricot sech um Enn den Titel vum coolste WM-Tricot séchert.

Stëmmt mat of, ënnerstëtzt Är Favoritten a séchert Iech dobäi Är Chance op en Akafsbong vum Asport!

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