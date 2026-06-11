Op X huet den Arlington County Fire Department an engem Post matgedeelt, datt ënnert anerem och eng Ekipp, déi sech ëm geféierlecht Material këmmert, am Asaz wier. Weider Detailer gouf et allerdéngs net.
De Spriecher vum Pentagon, de Sean Parnell, sot an engem Statement, datt d'Sécherheetssystemer am Gebai ee "Probleem mat der Loftqualitéit" festgestallt hätten. Dowéinst géifen elo Precautioune geholl ginn, bis d'Ausmooss vun dem Probleem bekannt wier. An deem Kader géifen déi üblech Sécherheetsprotokoller agehale ginn, dorënner och ee Lockdown fir dee betraffenen Deel vum Gebai.
Dësen Artikel gëtt aktualiséiert, esou bal weider Informatiounen do sinn.