De Golden Retriever "Pokaa" ka Corona-Infektiounskrankheeten erschnoffelen an ass als éischte Covid-Spierhond a Frankräich an engem Altersheem am Asaz.

Den op den Training vun Assistenzhënn spezialiséierte Veräin "Handi'chiens" huet den 2 Joer ale Mupp ausgebilt. De "Pokaa" ass an der Lag "all bekannte Varianten" z'erkennen, sou den Alain Legrand, Chef vum Veräin. Bei symptomatesche Fäll huet den Hond eng Erfollegsquot vun 100 Prozent, bei asymptomatesche Fäll vun 95 Prozent.

De Corona-Spierhond "Pokaa" ass zanter e Freideg am Altersheem "La Roselière" am elsässesche Kunheim no un der däitsche Grenz am Asaz. De Pierre Kohser, Dokter am "La Roselière" fënnt dem "Pokaa" seng Fäegkeeten "zimmlech erstaunlech". D'Tester wieren donieft méi einfach, manner deier a géife bei de Bewunner gutt ukommen.

Fir en Test muss e klengt Stéck Stoff fir ongeféier 5 Minutte ënnert den Aarm gedréckt ginn. Duerno kënnt dës Prouf an e sterille Beidel an an eng Këscht. Huet de Spierhond herno e positive Fall erschnoffelt, setzt hie sech hin. Mat engem PCR-Test gëtt dem "Pokaa" seng Diagnos dann iwwerpréift.