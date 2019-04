Wéilt Dir op enger einsamer Insel wunnen? Net an der Karibik, mä a Groussbritannien.

Den Edouard, Filmstudent zu Bristol huet sech mat senge Matstudenten déi selwecht Fro gestallt. An esou si si op d’Iddi komm, en Documentaire iwwer déi Leit ze dréinen, déi op enger klenger Insel virun der walisescher Küst wunnen.

Bardsey Island ass 2,5 Kilometer laang an et liewe ganz genee 4 Leit permanent op der Insel. Am Summer sinn et dann ëm déi 10 Persounen an nach e puer Touristen.

Den Edouard mécht och Videoe fir RTL You an huet de Projet, wéi een esou en Documentaire vun der Iddi bis zu Ëmsetzung organiséiert a plangt, hannert de Kulisse gefilmt. Mat vill Humor weist hien u wat alles muss geduecht ginn a mat wat fir Problemer si konfrontéiert ginn.

Zu am Ganzen 8 Studente realiséieren si dëse Reportage. Dräi vun hinne waren eng Woch op der Insel fir hir Dréiaarbechten, dat ouni Stroum, fléissend Waasser an ouni Internet. Wat si dobäi erlieft hunn, gesitt dir an der 5. Episod.

© Peter Barton 2017 — Ynys Enlli / Bardsey Island op Facebook

Eng Woch laang weise mer Iech all Dag en neie Behind-the-Scenes-Video vum Edouard, wéi esou en Documentaire entsteet. Um fäerdege Film schaffen si de Moment nach an dëse soll Ufank Mee erauskommen, wou en dann de Wee duerch e puer Filmfestivaler maache soll.

Weider Videoe vum Edouard fannt Dir op sengem Channel op rtlyou.lu