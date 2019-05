Nei Show, nei Musek a virun allem vill nei Witzer: Dëse Freideg war d'Première vu Schmit Happens am Kinneksbond zu Mamer.

An déi war gutt besicht!

Et ass déi 7. Editioun, an där de Marc Schmit a senger One Man Show optrëtt. Och dëst Joer sinn nees vill bekannte Charakteren dobäi. Nieft dem Jean Asselborn an dem Maître Vogel dierf den Hoppen Théid natierlech net feelen.

Beim Publique de Freideg ass d'Show scho mol ganz gutt ukomm. Nach bis Enn Mee kann een dann Schmit Happens op Mamer kucken goen.

Am Juni ass dann nach eng Kéier am Casino a bis de 15. Juni am Trifolion zu Iechternach.