Den Tourismusminister huet gemengt, datt vill Lëtzebuerger dat eegent Land net kennen. Dofir gouf d'Campagne "Vakanz doheem" lancéiert.

Fir Vakanz ze maachen, muss een net an d'Ausland fueren, et kann een och zu Lëtzebuerg bleiwen. Där Meenung ass op alle Fall dem Tourismusminister Lex Delles, deen e Méindeg de Moien d'Campagne ''Vakanz Doheem'' presentéiert huet. Bis ewell hätt ee ganz vill Campagnen am Ausland lancéiert, fir Touristen heihin ze zéien. Ganz dacks géif een awer mierken, dass d'Lëtzebuerger Residenten d'Land selwer net géife kennen, esou de Minister. Dofir wéilt een d'Leit motivéieren, Lëtzebuerg nees nei z'entdecken. An deem Kader ginn et vum 8. Juli un uechtert dat ganzt d'Land Aktiounen, fir d'Leit ze sensibiliséieren.

De Communiqué

Le ministre du Tourisme Lex Delles présente la campagne «Vakanz doheem» et l'édition 2019 de l'initiative «Guide for one Day» (08.07.2019)



Communiqué par: ministère de l'Économie / Direction générale du tourisme

En date du 8 juillet 2019, le ministre du Tourisme Lex Delles a présenté la nouvelle campagne «Vakanz doheem» qui cible les résidents du Grand-Duché et de la Grande Région afin de les rendre attentifs à la beauté du pays et de les inviter à découvrir la richesse naturelle et culturelle du Luxembourg.

S'inscrivant dans la stratégie touristique «Tourisme 2022», cette nouvelle campagne, qui débute le 8 juillet 2019, sera accompagnée d'actions de sensibilisation à travers le pays. Afin d'encourager les résidents et les habitants de la Grande Région de découvrir le Luxembourg, 6 portails «Augmented Reality» seront installés fin juillet à travers le pays. Lors de cette action, le visiteur pourra se faire afficher sur l'écran de son smartphone des vues panoramiques à 360° de différents lieux touristiques et insolites dans le pays.

Le 15 juillet 2019, un concours photo intitulé «Vakanz doheem» sera lancé sur les réseaux sociaux. Jusqu'au 15 septembre 2019, le grand public est invité à partager son interprétation du sujet en publiant une photo sur Instagram ou sur Facebook avec le hashtag #vakanzdoheem. Les gagnants du concours seront annoncés sur les réseaux sociaux.

Lors de la conférence de presse, le ministre du Tourisme Lex Delles a également présenté la troisième édition de l'initiative «Guide for one Day», qui se déroule du 29 juin au 15 septembre 2019. À présent, 30 guides se sont inscrits et offrent quelque 80 guidages. Tous les guides sont des bénévoles, indépendants des guides officiels des Offices du tourisme, dont ils ne sont en aucun cas concurrents.

Des visites sont offertes en quatre langues et les intéressés peuvent s'inscrire sur le site www.guideforoneday.lu. Les visites durent en moyenne une heure et demie et compteront en règle générale environ 10 participants. L'idée de ce projet permet aux participants de se rencontrer de manière conviviale et informelle ainsi que de découvrir ensemble le Luxembourg sous toutes ses facettes. Les visiteurs peuvent encore s'inscrire jusqu'au 13 septembre 2019.

Le ministre du Tourisme a lancé un appel: «Chacune de ces deux campagnes représente une excellente opportunité de redécouvrir le Luxembourg autrement et de se faire surprendre par de beaux endroits et de belles opportunités qu'on ne connaissait pas où dont on avait peut-être oublié l'existence.»

Police: Vakanz umellen

Sollt Dir dann awer ärer Vakanz wärend e puer Deeg net doheem sinn, kënnt Dir dat bei der Police umellen. Esou, datt eng Patrull bei Iech doheem ka laanscht fueren.