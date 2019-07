An e puer Deeg fänkt och fir vill Lëtzebuerger erëm de Rush a Richtung Süden un.

A fir dass et um Wee an d'Vakanz och net zu béisen Iwwerraschungen kënnt, gëtt et eng ganz Rei un Tipps. Vun enger spezieller Vakanze-Revisioun um Auto, bis bei eng Kopie vun de Pabeiere sollt een hei u villes am viraus denken.

A jee no Land sollt ee sech och am Virfeld iwwer eventuell Vignetten an d'Reegelen am Fall vun enger Panne oder Accident informéieren an och wann ee mam Fliger, Zuch oder Bus ënnerwee ass, gëtt et Informatiounen, déi am Fall vun engem Tëschefall, interessant dierfte sinn.

Wat sinn d'Rechter vum Passagéier, wa säin Transfert annuléiert gëtt oder verspéit ass? A wat geschitt wann d'Wallis net ukënnt? Mir hunn déi wichtegst Rees-Tipps fir Iech zesummegefaasst.