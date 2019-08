Déi meescht sinn entweder schonn an der Vakanz an e puer sinn der schonn erëm. Ma wann Dir nach näischt geplangt hutt, wéi wier et mat flotte Plagen?

Et ass jo ewell Trend seng Vakanzefotoen ze posten, entweder fir de léiwe Matmënschen doheem d'Zong laang ze maachen oder einfach well ee seng Freed deele wëll. En Trend, deen awer och ëmmer méi um Kommen ass, besonnesch "instagrammable" Destinatiounen, respektiv Plagen ze knipsen.

Op Instagram goufen elo déi flottste Strandbiller zesummegesicht an ausgewäert. Eraus koum e Ranking, erausgefiltert aus deene Plagen-Hashtags, déi am meeschte benotzt goufen. 430 verschidden Hashtags goufen dobäi matenee verglach.

Ma wou si se dann déi schéin Instagram-Plagen?

10. #costadacaparica, Portugal

Net wäit vu Lissabon ewech, knapp 30 Minutte mam Bus, lackelt e Surferparadäis. D'Costa da Caparica zeechent sech duerch seng relax Atmosphär, net nëmmen duerch déi vill Surfer an hir Liewensastellung aus, mä och duerch d'Uertschaften an der Ëmgéigend.

9. #dunedupilat, Frankräich

Nee, et ass net d'Sahara, mä d'Dune du Pilat un der atlantescher Küst a Frankräich. 60 Milliounen Kubikmeter Sand, déi sech bis zu 110 Meter iwwer dem Mieresspigel optiermen an dat op gutt 3 Kilometer Längt a bis zu 500 Meter Breet, dat sinn Zuelen, déi een nawell beandrocken. Deemno sollt ee sech deen Naturspektakel net entgoe loossen.

8. #scaladeiturchi, Italien

Wäiss Kalleksteng an däischterblo Wellen, déi am Sonneliicht blénken. Dat eleng geet schonn duer als Beschreiwung, fir ze wëssen, dass d'Scala dei Turchi a Sizilien eng besonnesch Plaz ass. Déi natierlech Trapen sinn awer en absolutten Touristemagnéit, roueg ass een do deemno manner. Leider huet en Deel vun der Plage duerch seng Popularitéit op Instagram misse gespaart gionn. Naturschutz geet vir.

7. #ameland, Holland

Sandeg Dünen sou wäit wéi ee kucke kann. Dat westfrisescht Ameland ass wuel eng vun de schéinste Plazen, déi d'Nordsee ze bidden huet. Rout-wäiss Liichttierm, mat Chance e puer Robben suerge fir deen néidegen Instagram-Effekt. A well et am Summer och net grad esou waarm gëtt, ass et donieft déi ideal Plage fir Sport, net nëmmen am Waasser.

6. #durdledoor, England

Wie mengt, déi flottste Plage géife virun allem am Süde vun Europa ze fanne sinn, dee läit falsch. D'Durdle Door Beach läit nämlech an England, wann och am Süden. Seng natierlech Fielsbréck aus Kalleksteen ass d'Haaptmotiv op Instagram a souguer d'Kuliss vun enge sëlleche Museksvideoen.

5. #norderney, Däitschland

Och op der 5. Plaz vun de beléiftsten Instagram-Plagen fënnt een eng Nordsee-Insel. D'Norderney ass e Paradebeispill fir den sougenannten doucen Tourismus, gëtt awer ëmmer méi wéinst senger Popularitéit am soziale Reseau vu Leit besicht. D'Düneninsel gehéiert zum gréissten Deel zum Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer an zanter 2009 op zum Unesco-Weltierwen.

4. #terschelling, Holland

D'Plaz 4 geet un eng Insel, déi bal komplett aus Sand, respektiv Plage besteet. An esou eng Plaz gëtt et eben net just an der Südsee, mä a Westfriesland am Norden vun Holland. D'Insel Terschelling besteet aus ronn 40 Kilometer Plage mat hellem, renge Sand. Hei kann een net nëmmen ze Fouss d'Landschaft genéissen, mä ganz vill och um Päerd.

3. #playadelingles, Spuenien

Déi bekannte Playa del Inglés op Gran Canaria besteet aus risegen Dünen op der enger Säit an awer och risegen Hotelsanlagen op der anerer Säit. Dotëscht fënnt een eng beandrockend Offer u Strandaktivitéiten fir Grouss a Kleng. 1987 gouf d'Regioun zum Naturschutzgebitt erkläert an et ginn ewell ëmmer méi Moossnamen ergraff, fir dës Plagen an hiren ursprénglechen Zoustand zeréckzekréien.

2. #nissibeach, Ayia Napa, Zypern

D'Nissi Beach seet net jidderengem eppes, wien awer elo mengt do seng Rou ze hunn an de Massentourismus z'ëmgoen, dee gëtt enttäuscht. Net nëmmen duerch déi sëlleche Fotoen op Instagram ass dës Plage immens besicht, mol net duerch seng natierlech eng Bréck aus Sand. Et ass d'Strandatmosphär, déi d'Leit ulackelt a besonnesch Museksfrënn kommen hei net ze kuerz. Reegelméisseg trieden hei schonn am Nomëtteg DJen op an a de ville Strandclibb fléisse Cocktailer.

1. #barceloneta, Spuenien

Surfen, sonnen, Cocktailer schlürfen, d'Plage vu Barcelona léisst keng Wënsch oppen. Kee Wonner, dass se deemno d'Goldmedail op Instagram gewënnt. Déi beléiften Destinatioun lackelt nämlech och nach mat enger breeder Offer u Trend-Baren an éischtklassege Restauranten.