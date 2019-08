Zu Wäisswampech beim Séi hu sech de leschte Weekend iwwert 400 Haiser op 4 Rieder zesummefonnt.

Frënn vum Campen an dem sougenannte “Vanlife” hu sech um "Freiheitsmobile Treffen" konnte kenneléieren an austauschen. Egal ob mat enger selwer ëmgebaute Camionnette, engem Daachzelt um Auto oder enger klassescher Caravane, jidderee, dee gär reest, ass um Treffe wëllkomm. Fir d’zweete Kéier hunn d’Natascha Befort an de Patrick Theisen dëst Evenement organiséiert. Si selwer hu virun 3 Joer eng Camionnette esou ëmgebaut, dass si dora kënne fir eng länger Zäit wunnen, dat heescht schlofen, kachen a schaffen. Domat reese si zënterhier ëmmer erëm fir e puer Wochen oder souguer Méint duerch Europa. Ufank dës Joers si si bis a Griicheland an nees zréck op Lëtzebuerg gefuer, wärend 3 Méint.

2015 hu si hir Aarbecht gekënnegt, d’Haus verkaf a sech fir e méi alternative Liewensstil entscheet. Elo si si Vollzäit-Reesblogger, dokumentéiere mat Fotoen a Videoe wat si ënnerwee erliewen. Op YouTube verëffentleche si 1 bis 2 Mol an der Woch e Video, deen am Duerchschnëtt 5.000 Leit kucken.

Elleng si se mat hirer Passioun net. Si hu vill Leit kennegeléiert an et ass an Tëschenzäit eng richteg Communautéit vun de Frënn vum “Vanlife” entstanen. D’lescht Joer hu si fir d’éischte Kéier de "Freiheitsmobile Treffen" organiséiert, wou 120 Gefierer komm sinn, dëst Joer, bei der zweeter Editioun ware 400 Gefierer dobäi.