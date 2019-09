Wéi sou dacks war och dës kulinaresch Gebuert éischter aus Zoufall entstanen.

Herta Heuwer, deen Numm wäert wuel de mannste Leit eppes soen, ma dës Madamm ass d'Mamm hannert der Currywurscht.

Mir schreiwen de 4. September 1949 a virun der klenger Bud vum Herta Heuwer um Stuttgarter Plaz zu Berlin Charlottenburg ass näischt lass. Aus Langweil huet si dunn ugefaangen, e puer Gewürzer mat Tomatepüree ze vermëschen, dat bis zur Perfektioun. De Goût, sensationell. Déi éischte Zooss fir d'Currywurscht war entstanen.

1959 huet d'Herta Heuwer dunn d'Patent fir hir Spezialzooss, déi si "Chillup" genannt huet, ugefrot an de Recht ass Geschicht. D'Originalrezept huet si awer ni weiderginn an dës gouf 1999 mat hir begruewen. An awer gëtt et d'Currywurscht an de verschiddenste Versiounen a ganz Däitschland an op der ganzer Welt. D'Basis dofir ass halt ëmmer eng ähnlech Zooss, wéi déi, déi d'Herta Heuwer de 4. September 1949 ugeréiert huet.