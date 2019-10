All Mëttwoch stelle mer Iech Leit vir, déi a Portugal ausgewandert sinn.

An eisem 2. Volet vun der Portugal-Serie geet et an de Süden, fir genee ze sinn an d'Algarve. Do liewen d'Justina Guerra, de Stéphane Marques an den Anthony Sanchez. Si 3 bedreiwen eng Vakanzen-Agence, genee do, wou déi aner Leit an d'Vakanz fueren, liewe si d'ganz Joer iwwer.

Armação de Pêra ass eng kleng Stad mat 6.000 Awunner, ma am Summer ass et hei schwaarz vu Leit.

Wisou déi 3 Lëtzebuerg verlooss hunn, fir a Portugal een neit Liewen opzebauen, ziele se an dësem Episod.

D'Jenny Fischbach huet och e puer Froen op Portugisesch gestallt

De Portrait vum Justina op Portugisesch .

Nächste Mëttwoch gi mer op Sintra bei de Ricardo Vaz Palma an d'Patricia Peribanez, déi bedreiwen do eng Quinta (Bed and Breakfast) zënter engem Joer.