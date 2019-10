Op dës Manéier kann een als Tourist oder Resident d’Schéinheete vu Lëtzebuerg aus der Luucht entdecken.

Iwwer Lëtzebuerg fléien / Rep. Christophe Hochard

Lass geet d’Rees um Findel um Site vum Aerosport Club. De Jängi Birgen mat Erklärungen:

Jängi Birgen: "Mir brauchen nëmmen hei erauszefléien. Iwwer d'Fiels, déi éischte Buerg hu mir schonn zu Beefort. An dann erop op Veianen iwwer Buerschent zeréck. Dat si jo wonnerbar Saachen, déi d'Touriste vu Lëtzebuerg gesinn. Déi Iddi ass komm, well mir international ganz vill op Rallyë fléien. Do organiséiere se och esou ähnlech Attraktiounen."

1931 gouf den Aerosport Club gegrënnt a ka mëttlerweil op 12 Sportfliger an een Helikopter zréckgräifen. Den Ausfluch iwwer Bierg an Dall dauert eng Stonn. Bis 3 Leit kënne matfléien. Den Tourismusminister Lex Delles freet sech a schwätzt vun enger "komplementarer Offer":

Lex Delles: "Mir hu ganz flott Saachen, déi mir am „Slow Tourismus" a Form vu Randonnéeën an am Cyclotourimus kënne maachen. Mir hunn awer och flott Buergen a Landschaften. Dëst ass eng zousätzlech Offer, déi ugebuede gëtt. En Tour mam Helikopter iwwer d'Land, wou een an enger Stonn déi flottste Schlässer vum Grand-Duché gesinn huet. Et kann een och en Tour maachen, deen iwwer d'Musel geet oder och iwwer de Süden. Dëst ass eng complementaire Offer."



Elo gëllt et, dës nei Offer och gutt ze vermaarten. Hei soll eng nei national Tourismus-App hiren Déngscht leeschten.

Lex Delles: "Am Moment ginn et verschidden Acteuren, déi eng App hunn. Déi eng ass nëmme fir de Norden an déi aner just fir den Osten. Mir wëlle gären eng national App iwwer de Ministère maachen, wou mir alles regroupéieren, dat eng touristesch Offer ass. Eben och, wou mir eppes Spezielles ubidde kënnen an een direkt iwwer dës Tourismus-App e Fluch iwwer Lëtzebuerg ka buchen."

Vum Fréijoer 2020 u wëllen déi Responsabel vum Aerosport Club dës Offer ubidden. Eng Stonn am Sportfliger kascht dann 150€ a 500 € muss een op den Dësch bliederen, wann een am Helikopter iwwer d’Schéinheete vum Lëtzebuerger Land fléie wëll.