Am Januar 2020 feiert den Hotel seng Ouverture a Kalifornien. Ma net nëmmen d'Moolzechten dréine sech ëm Nutella, mä och d'Ariichtung.

Vun Nutella-Tapéiten, Hieselnoss-Riddoe bis hin zu Croissant-Këssen: D'Lëscht vum Inventaire am Look vun der Noss-Nougat-Crème ass laang. Dat kléngt scho bal ze schéin, fir wouer ze sinn, oder? Effektiv gëtt et en Hoke bei där ganzer Saach...

Anescht wéi bei aneren Hoteller kann een am "hotella nutella" net einfach emol en Zëmmer buchen an am kalifornesche "Schlaraffenland" Vakanz maachen. Just dräi Nuechten am Joer, vum 10. bis den 12. Januar, kann een do iwwernuechten, wann ee beim Gewënnspill gewonne huet, dat vun Nutella organiséiert gouf.

Fir bei der Auslousung matmaachen ze kënnen, mussen d'Participanten e Video eraschécken, an deem se weisen, wéi gär se Nutella hunn. 3 Gewënner plus Begleetpersoune kënnen net nëmme gratis an der Napa Valley iwwernuechten, mä kréien och den Hin- a Réckfluch bezuelt.

En zweeten Hoken ass, dass just US-amerikanesch Matbierger, déi méi wéi 21 Joer hunn, matmaachen dierfen. D'Fan-Communautéit zu Lëtzebuerg muss also ganz staark bleiwen an hoffen, dass an noer Zukunft och en Hieselnoss-Paradäis an Europa seng Dieren opmaache wäert.